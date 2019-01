Kultur im Schloss: Tolles Duo: Akkordeon und Gitarre

„KiS“ mit Leuchter und Melrose kam bestens an. Foto: Stadt Leichlingen

Leichlingen Manfred Leuchter und Ian Melrose überzeugten bei „Kultur im Schloss“.

Instrumentalmusik aus fast aller Welt, virtuos auf den Punkt gebracht: Das zeigte das Duo Manfred Leuchter (Akkordeon) und Ian Melrose (Gitarre) am Sonntag beim ersten Abend in der Reihe „Kultur im Schloss“ (KiS) in diesem Jahr.