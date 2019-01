Nachtbus: SPD will eine Fahrt mehr für die Nachtlinie N8

Leichlingen Die Nachtlinie des Nahverkehrs Rheinland soll in der Nacht zu Samstag und Sonntag eine zusätzlich Fahrt bis Witzhelden/Kleine Heide anbieten.

(LH) Die SPD fordert ein besseres Angebot beim Nachtbus N8. Die Linie fährt zwischen Leichlingen Bahnhof und Witzhelden/Kleine Heide. Die Stadt möge sich beim Rheinisch-Bergischen Kreis für eine zusätzliche Fahrt des Nachtbusses „in der Nacht zum Samstag und in der Nacht zum Sonntag um 3.20 Uhr einsetzen“, schreiben Fraktionschef Matthias Ebecke und Ratsmitglied Tobias Rottwinkel im Antrag an Bürgermeister Frank Steffes. Sie begründen: „Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 hat der Nahverkehr Rheinland (NVR) zusätzliche Fahrzeiten auf vielen Bahnlinien eingerichtet, so auch bei der RB 48, die Leichlingen mit Köln und Wuppertal verbindet. In der Nacht zum Samstag und in der Nacht zum Sonntag ist jeweils eine zusätzliche Fahrt (Start: 2:12 Uhr am Kölner Hauptbahnhof Richtung Leichlingen) hinzugekommen.“ Das mache es erforderlich, das Angebot im Öffentlichen Nahverkehr „sinnvoll anzupassen“, so dass die Leichlinger Nachtlinie N8 auch für diese Zeit eine Fahrt bis nach Witzhelden/Kleine Heide anbietet.