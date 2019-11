Sessionsstart : Die Majestäten wecken den Nubbel

Leichlingen Es lässt sich nicht länger leugnen, auch in Leichlingen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Seit Montagabend um 19.11 Uhr sind wieder die Narren los. Die Vereinigung Leichlinger Karneval (VLK) hatte ins Lanzelot im Brückerfeld geladen, und natürlich schauten auch die Majestäten vorbei.

Und das gleich dreifach: Axel und Andrea Steinacker, das Prinzenpaar der Session 2018/19, und das designierte Karnevalsprinzenpaar Matthias I. und Ann-Kathrin I. präsentierten sich mit Kinderkarnevalsprinz Jannik I.. Sie zeigten mit Werner Fuchs (VLK-Präsident) den Nubbel. Weiter mit der Narretei geht es am kommenden Samstag, 16. November, mit der Proklamation der neuen Majestäten. Die Veranstaltung findet in der Aula Am Hammer statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr.