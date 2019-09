Fußball-Kreisliga-B : SC Leichlingen gewinnt Torfestival

Rhein-Wupper Der Fußball-B-Ligist setzt sich mit einem rekordverdächtigen 11:8 gegen Osmanlispor Solingen durch. Im Kreis Köln kassiert der SSV die erste Saisonniederlage.

Fußball, Kreisliga B Solingen: SC Reusrath II – ESV SW 1928 Opladen 5:0 (4:0). Die Gäste haben den Sprung ins obere Tabellendrittel verpasst. Bei der Pleite in Reusrath war der ESV nach vier Gegentreffern in den ersten 45 Minuten bereits zur Pause geschlagen. Im Angriff agierten die B-Liga-Fußballer zudem ohne Fortune.

SC Leichlingen – Osmanlispor Solingen 11:8 (6:3). Die Abwehrarbeit wurde am Sonntag in der Partie zwischen dem SCL und den Gästen aus Solingen eindeutig kleingeschrieben: Es fielen rekordverdächtige 19 Treffer, wobei die Hausherren das bessere Ende fanden und den zweiten Sieg der Saison einfuhren. „So viele Tore gab es in einem Spiel in der Balker Aue noch nie“, sagte Leichlingens sportlicher Leiter Tobias Jakobs, der sich nicht an einen ähnlichen Auftritt erinnern konnte. Florian Schneiders gelangen bemerkenswerte vier Treffer, Max Spieker war drei Mal erfolgreich. Dardan Iseni steuerte zwei Tore bei, Titus Gehling sowie ein Solinger Eigentor rundeten einen abwechslungsreichen Nachmittag aus SCL-Sicht positiv ab.