Nadia Birkenstock : Melancholische Klänge aus der Heimat

Die Leichlingerin Nadia Birkenstock verzaubert mit ihrem Harfenspiel weltweit ihre Zuhörer.

Aufgewachsen ist Nadia Birkenstock in einem Haus mit großem, naturnahen Garten direkt an der Wupper, mit Kunst (Mutter Heiderose Birkenstock-Kotalla ist Malerin) und mit viel klassischer Musik. Ob diese Kombination ausschlaggebend war für ihren beruflichen Werdegang? Vermutlich schon, denn sie hat sich schon während des Gesangsstudiums in den USA und in Düsseldorf auf keltische Harfenmusik spezialisiert. Die vermag jene stillen, oft von leichter Melancholie bestimmten Momente in Natur zu vermitteln. Nicht nur auf der grünen Insel, deren Kultur und deren Vielfalt an alten Melodien natürlich Inspirationsquelle für Musik auf der keltischen Harfe ist.