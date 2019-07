Innenstadtkonzept : So könnte Leichlingen bald aussehen

Leichlingen Die Stadt hat Pläne für das Brückerfeld, die Stadtparks, Am Hammer und die Wupperwege vorgestellt. Bürger gaben viele Anregungen.

Mehr Blütenstadt, mehr Spielplätze und Angebote für Jugendliche und Familien und ein umgestalteter Marktplatz, dazu bessere Wegeverbindungen und schönere Plätze zum Verweilen – so lassen sich die Pläne für die Leichlinger Innenstadt zusammenfassen, die drei Planungsbüros im Auftrag der Stadt erarbeitet haben. Rund 80 Leichlinger ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Pläne am Mittwochabend bei der dritten Innenstadtkonferenz unter die Lupe zu nehmen, Lob und Kritik zu äußern und eigene Vorschläge zu machen.

Neuer Stadtpark Hier gab es breite Zustimmung der Leichlinger. Am Baumbestand wird nichts verändert, lediglich die Wegeführung wird etwas verlegt. Hinzu kommen mehrere größere Flächen mit Spielgeräten. An einem sogenannten „Langen Tisch“ können Feste gefeiert, die Wiese kann für Picknicke genutzt werden. Die Seite hin zu Cremers Weiden könnte mit Apfelbäumen und Blumenwiesen attraktiver gestaltet werden.

Alter Stadtpark Die beiden Parks sollen miteinander verbunden werden, die Montanusstraße als „Scharnier“ fungieren. Bei diesen Plänen gab es die meiste Kritik der Bürger, vor allem als es um die Fällung der Bäume ging. Denn an der Montanusstraße würden 19 Platanen wegfallen. Bauhofleiter Andreas Pöppel betonte, dass die Platanen krank sind und ohnehin in den nächsten Jahren gefällt würden. Sie sollen mit sogenannten Klimabäumen ersetzt werden, die mit längerer Trockenheit und Hitze fertig werden. Ein Teil der Parkplätze würde wegfallen, an dieser Stelle und der Montanusstraße könnte an Karneval das Festzelt aufgebaut werden.