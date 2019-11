Festival in Witzhelden : Harte Gitarrenriffs, ordentlich Wumms

Vier Nachwuchsbands aus der Region traten am Wochenende in Witzhelden auf und rockten den Baron.

Jason Benson hat nicht lange überlegt, als er die Anfrage erhielt, ob er mit seiner Band „Coda Control“ beim Festival der evangelischen Jugend mitspielen wollte. „Wir haben gleich zugesagt“, erzählt der 24-Jährige, ohne wirklich zu wissen, wo das Höhendorf, Veranstaltungsort des Festivals, überhaupt liegt. „Wir sind gefühlt drei Stunden durch den Wald gefahren, jetzt wissen wir auch wo Witzhelden liegt.“ Von Leichlingen hätten die Musiker aus Wülfrath schon gehört. Witzhelden sei Neuland und auch deswegen wusste sie nicht, was sie an diesem Abend erwarten würde. „Wir freuen uns, über jeden Auftritt, den wir spielen können.“

Seine Band gründete sich 2014 in Wülfrath, die fünf Mitglieder wohnen in der Region verteilt und treffen sich mindestens einmal in der Woche zur gemeinsamen Probe. „Wir spielen Rockmusik, angehaucht an die 80er Jahre“, erzählt Benson. Ihre Songs schreiben sie selbst, meistens auf Englisch und behandeln Alltagsthemen eines Heranwachsenden. Auf den Auftritt freuten sich die Wülfrather schon sehr. Sogar einige Fans aus der Heimat waren mit angereist.