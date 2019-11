Grundschule Büscherhof : Ab Dienstag wieder normaler Betrieb

Wasserrohrbruch in der Grundschule Büscherhof in Leichlingen. Foto: Uwe Miserius

Entwarnung an der Grundschule Büscherhof. Der Schaden nach einem Wasserrohrbruch ist behoben.

Der Schreck am Sonntag war groß, doch am Montag folgte die Entwarnung: Ab Dienstag herrscht an der Grundschule Büscherhof wieder normaler Betrieb.