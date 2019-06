Um Spenden gebeten : Drei Betrüger in Leichlingen unterwegs

Drei Betrüger in Leichlingen unterwegs

Polizeibeamte wurden in Leichlingen auf Betrüger aufmerksam. Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Zwei Frauen und ein Mann aus Duisburg sind am Mittwochmittag von der Polizei kontrolliert worden. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete gegen 11.40 Uhr eine 21-jährige Frau, die sich auf der Neukirchener Straße von einem älteren Mann etwas unterschreiben ließ.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau vorgab, für Gehörlose in Rumänien zu sammeln. Während der Kontrolle meldete sich eine Geschädigte, dass sie gerade auf der Marktstraße ebenfalls unter diesem Vorwand Geld gespendet habe. Auf der Marktstraße trafen die Beamten auf eine 18-Jährige und einen 25-Jährigen an einem VW, der in Spanien zugelassen war. Im Auto lag eine weitere Spendenliste.