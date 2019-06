Bezirksschützenfest : Schützenbezirk ermittelt seine neue Majestäten

Beim Bezirksvogelschießen in Voesch hatte Karl-Heinz Schmitz (Mitte) aus Schmalbroich im vergangenen Jahr die Königswürde errungen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen In Schmalbroich wird am Samstag auch ein Nachfolger für Bezirkskönig Karl-Heinz Schmitz gesucht.

(rei) Der Bezirksverband Kempen im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften lädt für kommenden Samstag, 15. Juni, zu seinem Bezirksschützenfest mit Vogelschuss nach Kempen ein. Dem Verband, der von Bezirksbundesmeister Uli Loyen aus Vorst geführt wird, gehören 14 Bruderschaften und Gesellschaften aus Kempen, St. Hubert, Schmalbroich, Unterweiden, Tönisvorst, Mülhausen und Oedt mit insgesamt rund 1600 Schützen an.

Das Bezirksschützenfest beginnt um 14 Uhr mit einer heiligen Messe im Zelt, das auf dem Festplatz am Görtschesweg in Schmalbroich steht. Die Messe wird von Pfarrer Wolfgang Acht zelebriert. Gegen 15 Uhr beginnen die Wettbewerbe am Schießstand des Bezirksverbandes. Ermittelt werden Bezirksschülerprinzen, Bezirksprinzen und der neue Bezirkskönig. Gesucht werden die Nachfolger für Bezirksjungschützenprinzessin Franziska Platen und Bezirksprinzessin Carina Tomson (beide von der St.-Marien-Schützenbruderschaft Hüske Krone Schmalbroich) sowie für Beirkskönig Karl-Heinz Schmitz von der Strümp’schen Benediktus-Bruderschaft Schmalbroich. Den Wettkampf begleitet musikalisch das Trommler- und Pfeiferkorps Schmalbroich. Für die kleinen Besucher gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Laserschießstand.