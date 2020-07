Corona aktuell : Drei neue Corona-Fälle im Kreisgebiet

Im Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Leichlingen Fallzahlen Am Donnerstag sind drei weitere Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden: zwei in Bergisch Gladbach und einer in Overath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit gibt es nun 490 Fälle im Kreisgebiet, 43 davon in Leichlingen. 453 Personen gelten als genesen (Leichlingen: 42). 79 befinden sich in Quarantäne, 16 davon in Leichlingen.

22 Todesfälle gab es bislang, keiner in Leichlingen.

(sug)