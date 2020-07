Ärger um Abschlussfeier : Viel Geld für nichts?

Leichlingen Die Alte Schlossfabrik in Solingen möchte dem Schulverein der Realschule die Anzahlung für die ausgefallene Abschlussfeier nicht zurückzahlen. Nun droht den Beteiligten ein Gerichtsstreit.

Für viele Schüler, die in diesem Sommer ihren Abschluss gemacht haben, ging die Schullaufbahn durch Corona ohne die sonst üblichen Feiern zu Ende. Für Eltern und Absolventen der Realschule an der Wupper – überdies auch noch der allerletzte Jahrgang, der diese Schule verlässt – kommt es nun noch härter: Die Alte Schlossfabrik in Solingen, in der der Jahrgang seine Abschlussfeier veranstalten wollte, möchte die erhaltene Anzahlung über 6.230 Euro an den Schulverein nicht zurückzahlen, obwohl das Fest am 16. Juni aufgrund der Coronaschutzverordnung nicht wie gedacht stattfinden konnte (zu dem Zeitpunkt nur mit den Schülern, aber ohne Angehörige).