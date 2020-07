Covid-19-Infektionen : Langenfelder Beigeordnete mahnt wegen steigender Corona-Zahlen

Das Coronavirus in einer Grafik der Stadt Monheim. Foto: Stadt Monheim/Grafik der Stadt Monheim

Langenfeld Mit Blick auf die in der Stadt und im Landkreis wieder angestiegene Zahl der Covid-19-Kranken appelliert die Erste Beigeordnete Marion Prell an die Langenfelder, „Corona im Griff zu halten und den Durchhaltewillen nicht aufzugeben. Langenfeld war vor einigen Tagen noch völlig frei von nachgewiesenen Infektionen, am Mittwoch sind es nun zwölf bestätigte Fälle.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) liegt bei 15,2. „Vor einer Woche lag sie noch bei 5,4“, stellt Prell „mit Sorge“ fest. Schließlich müssen Landkreise bei einer Inzidenz von 50 sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umsetzen.

„Ich möchte unter keinen Umständen“, so die im Rathaus für Recht und Ordnung zuständige Prell, „dass wir wieder mit neuen oder bereits erlebten Restriktionen leben müssen. Wir müssen gemeinsam alles unternehmen, um die Zahl der Neuinfektionen zu deckeln.“ Andernfalls drohten neuerliche Einschränkungen wie etwa im Kreis Gütersloh.

So genannte Hotspots bei der Ansteckung mit dem Coronavirus gibt es laut Prell in Langenfeld nicht. „Vielmehr ist deutlich erkennbar, dass sich Ansteckungen im Wesentlichen im privaten Umfeld und durch private Kontakte vollziehen.“ Meist infizierten sich die Menschen, wenn sie die Nähe von anderen suchen. Wichtig sei es, „auch im Familien- und Freundeskreis weiterhin auf Abstand zu gehen“.

(mei)