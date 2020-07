Piratenspielplatz in Leichlingen : Anwohner verärgert über gefällte Bäume

An dem kleinen Waldstück am Kinderspielplatz Weißdornweg/Holunderstraße in Leichlingen wurden mehrere Bäume gefällt. foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Förster Karl Zimmermann erklärt, warum die Bäume entfernt wurden. Auch Nester des Eichen-Prozessionsspinners wurden beseitigt. Der Spielplatz wird nun wieder für die Kinder freigegeben.

Die Anzahl an bewaldeten Flächen in den Städten wird gefühlt immer geringer. Daher hat das Fällen mehrerer Bäume am Piratenspielplatz in Leichlingen das Unverständnis der Nachbarn auf sich gezogen. Das kleine Wäldchen sei eine grüne Lunge für die Anwohner, sagt einer der Nachbarn. Da der Wald allerdings im Privatbesitz ist und es sich bei der Fläche nicht um ein Naturschutzgebiet handelt, hat der Eigentümer dort freie Hand.

Anfang Juni wurde der Kinderspielplatz am Weißdornweg gesperrt. „Die Bäume waren in keinem guten Zustand. Viele abgestorbene Äste ragten über den Spielplatz und die Straße“, sagt Förster Karl Zimmermann. Zudem waren dort Nester des Eichen-Prozessionsspinners. Die Brennhaare der Raupe können bei Menschen einen Hautausschlag hervorrufen. „Die Bäume mit den Nestern wurden allesamt entfernt, insofern war es gut, dass die betroffenen Bäume gefällt wurden“, sagt der Förster. Auch wurden nur Bäume entfernt, die alle deutliche Schäden aufwiesen. „Insgesamt sind sieben oder acht Bäume gefällt worden. Ich hätte vielleicht nur vier oder fünf gefällt, aber die Entscheidung obliegt dem Besitzer“, erklärt Zimmermann.

Info Bäume dürfen das ganze Jahr gefällt werden Zeitraum Viele Menschen sind der Überzeugung, Bäume zu fällen sei im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September grundsätzlich untersagt, um nistende Vögel nicht zu stören. Dies stimmt aber nur bedingt. Denn tatsächlich bezieht sich diese Vorschrift nur auf Sondermaßnahmen bei Einzelbäumen im öffentlichen Raum.

Aus Naturschutzgründen habe nichts gegen das Fällen der Bäume gesprochen. Die Anwohner hatten angemerkt, dass sich dort Waldkäuze und Wimperfledermäuse angesiedelt hätten. „Wir haben uns die Bäume genau angeguckt, an keinem der nun gefällten Bäume waren Anzeichen eines Nestes oder Nistplatzes zu erkennen“, sagt der Förster. Andernfalls hätten die Bäume nicht gefällt werden dürfen. Gleichzeitig erklärt Zimmermann, dass es auch in einem Naturschutzgebiet immer mal wieder zu Situationen kommt, dass Bäume gefällt werden müssen. „Wenn die Stämme und Äste so faul und tot sind wie in diesem Fall, hätten wir sie auch aus einem Naturschutzgebiet entfernt.“

„Wir bemühen uns, Laubbäume nur im Winter zu fällen“, sagt Zimmermann. Das habe unter anderem den Vorteil, dass man besser an die Bäume herankommt. Zudem könne man besser sehen, ob Vögel schon ein Nest bauen, was ein Abholzen verhindern würde. Für die verbleibenden Bäume am Spielplatz hat der Förster keine rosigen Aussichten. „Auch die sehen nicht gut aus.“ Gut möglich, dass dort in absehbarer Zeit wieder gefällt werden muss.