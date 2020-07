Corona-Zahlen am Mittwoch : Nur eine Neuinfektion im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die positive Entwicklung der Corona-Fälle im Kreis Wesel hält weiter an. Demnach hat es von Dienstag auf Mittwoch nur eine Neuinfektion im Kreis gegeben. Dafür gelten sieben Personen mehr als genesen. Der aktuelle Stand liegt bei 848.

Lag die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Wesel am Dienstag noch bei 847, so hat sich der Stand am Mittwoch (12 Uhr) lediglich um eine Neuinfektion auf 848 erhöht. Die Zahl gibt alle seit Ausbruch der Pandemie labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) an. Im gleichen Zeitraum sind sieben Personen als genesen bewertet worden. Auch Schermbeck ist jetzt „corona-frei“.