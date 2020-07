Mitmachen : Quartierstreff bietet Kunst und Gartenfreuden

Leichlingen Die Teilnahme am Sommerprogramm ist jeweils nur nach Voranmeldung möglich. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, sowie zusätzlich Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr.

Der Leichlinger Quartierstreff im Evangelischen Altenzentrum Hasensprungmühle, Gartenstraße 4, startet in der kommenden Woche mit seinem Sommerprogramm. Los geht’s am Mittwoch, 15. Juli, 17.30 Uhr, mit einem Besuch des Gartens der Leichlingerin Birkenstock-Kotalla. Am Samstag, 18. Juli, 10 Uhr, folgt ein Workshop mit Corinna Bernshaus. Die Künstlerin führt in die Monotypie-Technik ein, ein einfaches Druckverfahren, um farbige Bilder zu gestalten. Die Teilnahme ist jeweils nur nach Voranmeldung im Quartierstreff möglich. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, sowie zusätzlich Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr. Auskünfte unter Telefon 02175 9907426. „Das Sommerprogramm wird anders sein als in den letzten Jahren, in viel kleineren Gruppen, und die Teilnahme ist aufgrund der besonderen Corona-Situation nur mit Voranmeldung möglich“, heißt es im Team des Quartierstreffs. Um flexibler auf sich eventuell verändernde Hygiene- und Abstandsbestimmungen reagieren zu können, werde auf ein gedrucktes Programmheft verzichtet.