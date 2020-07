Dreister Betrugsfall jetzt auch in Mettmann : Corona-Betrüger erbeuten 12.000 Euro

Mettmann Einen Tag, nachdem bereits ein Ratinger Ehepaar um 27.000 Euro betrogen wurde, meldet die Polizei jetzt auch einen Fall aus Mettmann. Tragisch: Die 96 Jahre alte Seniorin, die Opfer des Trickbetrugs wurde, ist an Demenz erkrankt.

(arue) Eine 96 Jahre alte Frau aus Mettmann wurde jetzt mit dem Corona-Trickbetrug um 12.000 Euro und Schmuck bestohlen. Tragisch: Die Seniorin ist an Demenz erkrankt. Wie die Polizei berichtet, riefen zwei bislang unbekannte Frauen bei der 96-Jährigen an. Als sie den Hörer abnahm, meldete sich eine bitterlich weinende Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin gab an, an Corona erkrankt zu sein und dass sie derzeit stationär in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werde. Da sie schon starke Symptome habe, benötige sie nun zur akuten Behandlung ein Medikament aus den USA, welches mehrere Tausend Euro kosten würde. Durch geschickte Gesprächsführung und gezieltes Unterdrucksetzen schaffte es die Anruferin, die Mettmannerin dazu zu bewegen, ihr Bargeldvermögen sowie weitere Wertgegenstände zusammen zu suchen. Als dann gegen 18 Uhr eine Frau an der Tür der 96-Jährigen klingelte und sich als Sekretärin des behandelnden Professors ausgab, übergab die Seniorin der Unbekannten 12.000 Euro sowie diversen hochwertigen Schmuck an die Unbekannte. Einige Zeit später meldete sich dann die echte Tochter der Seniorin, wodurch der Schwindel aufflog. Die vermeintliche „Sekretärin" war etwa 20 Jahre alt, hatte helle Haut, eine schlanke Statur und trug einen Regenschirm. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02104 9826250 entgegen.