Benefizlesung Mit Tiefgang und Leichtigkeit für die Hospizarbeit

Die Lesung in Leichlingen ist für Johanna Gastdorf eine Premiere. Die Plätze im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist waren innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Man hätte wohl mühelos einen größeren Raum füllen können. Doch der sei in der Blütenstadt nicht so einfach zu finden, die Aula Am Hammer stehe ja leider noch nicht zur Verfügung, erklärt Marianne Müller, die hier die Verbindung geknüpft hat. Im Vorstand des Fördervereins Pallilev akquiriert sie erfolgreich Spenden und organisiert regelmäßig Benefizveranstaltungen, für die sie immer wieder Promis gewinnt. Derzeit läuft der Vorverkauf für eine Lesung mit dem Schauspieler Walter Sittler, der am 17. März um 19.30 Uhr im Erholungshaus zu Gusten von Pallilev lesen wird.