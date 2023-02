Future for Leichlingen Mehr als 2000 unterschreiben für Marktplatz-Bäume

Der Stadt übergeben will „Future for Leichlingen“ die Unterschriftensammlung an diesem Montag. „Nach Überprüfung der Gültigkeit wird es entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen schon bei der nächsten Ratssitzung am 9. März einen Beschluss über neue politische Vorgaben zur Planung für das Brückerfeld geben“, zeigt sich die Initiative zuversichtlich. Sie hoffe, „die politischen Mehrheiten werden sich für den Erhalt und für die Nachpflanzung sämtlicher Bäume im Brückerfeld aussprechen und den Bürgerwillen ernst nehmen“.