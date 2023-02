FLK-Damensitzung Marita Köllner lässt die Leichlingerinnen tanzen

Auch Obelix, ein Panzerknacker und Luigi begehren Einlass in den Saal. Aber es ist doch Damensitzung, ihr Jecken! Auf den zweiten Blick indes wird klar: Auch hinter diesen Maskeraden verbergen sich Mädels. Drei Beispiele für die tollen Kostüme bei der Sitzung des Festkomitees Leichlinger Karneval (FLK) am Samstag in der Stadthalle Bergisch-Neukirchen.