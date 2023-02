Musikschule Leichlingen Lilly und Johannes erspielen sich Preise bei „Jugend musiziert“

Eine Schülerin und ein Schüler der städtischen Johann-Wilhelm-Wilms-Musikschule Leichlingen haben beim diesjährigen Regionalwettbewerb Jugend musiziert in der Solo-Wertung Klavier Preise errungen. Bei den Wertungsspielen, die Ende Januar in Hilden stattfanden, holte Johannes von Reuß mit 23 von 25 Punkten einen 1. Preis. Der 13-Jährige qualifizierte sich zudem als einziger Pianist der Altersgruppe 3 für die Teilnahme am Landeswettbewerb. Johannes ist seit 2022 Schüler der Musikschule in der Klasse von Judith Lenz, Fachbereichsleiterin für den Bereich Tasteninstrumente. Unterricht erhält er bei ihr seit 2016. Der Leichlinger nahm bereits mehrfach erfolgreich an Wettbewerben teil. So erhielt er beim renommierten Carl-Bechstein-Wettbewerb 2021 in Berlin einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis, mehrere Platzierungen bei früheren Landeswettbewerben Jugend musiziert und einen 1. Preis beim Johann-Wilhelm-Wilms-Klavierwettbewerb, der von der Leichlinger Musikschule im Herbst ausgerichtet wurde.