“Modell Leverkusen“ Lebenshilfe-Schreinerei fertigt Hotels für Wildbienen

Draußen ist es grau und kalt, und die Zeit auf dem Balkon oder im Garten ist noch weit entfernt. Dennoch sollten schon jetzt Vorbereitungen für das Leben in und für die Natur getroffen werden. Speziell wer Wildbienen ein Zuhause bieten will, ist gut beraten schon bald für eine geeignete Nistmöglichkeit zu sorgen. Denn: „Bereits Ende Februar/Anfang März beginnt die gehörnte Mauerbiene zu schwärmen“, erklärt Hans-Martin Kochanek, Leiter des Naturguts Ophoven. Aus diesem Grund hat das Umweltbildungszentrum in Opladen gerade die Insektenhilfen vorgestellt, die im Rahmen des Projekts „Leverkusen blüht auf“ entwickelt und von der Lebenshilfe gefertigt wurden. Denn der Fortbestand der Wildbienen ist überaus wichtig, da gut 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen abhängig von der Bestäubung durch Bienen und andere Insekten ist. Da in Baumärkten oder im Internet leider oft ungeeignete Nisthilfen aufgrund mangelhafter Qualität und Bauweise angeboten würden, hätten Biologen des Naturguts nun das Model „Leverkusen“ geschaffen, hieß es beim Pressetermin. Hergestellt aus hochwertigem Eschenholz mit professionell gefertigten unterschiedlich großen Löchern und versehen mit einem Gitterschutz vor hungrigen Spechten durch die Schreinerei der Lebenshilfe Remscheid, gibt es die Insektenbehausung ab sofort in zwei Ausführungen mit grünem und mit rostrotem Dach für 75 Euro an der Talstraße 4 in Opladen.