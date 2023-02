Rhein-Berg Kunst-Ideen für Schüler gesucht

„Kinder und Jugendliche aller Schulformen können gleichberechtigt am Angebot teilnehmen und so ihre kreativen Fähigkeiten stärken“, sagt Kreiskulturreferentin Charlotte Loesch. In der Vergangenheit seien unter anderem ein Schul-Radio, zahlreiche Theater-Aufführungen und Trommelworkshops entstanden.