Haan „Walk & Talk“ wird gut angenommen

Der nächste „Walk & Talk“ findet am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr statt und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist an den Räumlichkeiten des CHT in der Dieker Straße 100. Am Donnerstag, 12. Januar, startet dann auch das nächste Trauercafé von 10 bis 12 Uhr in der Dieker Str. 100. Trauernde und Trost suchende Menschen haben die Möglichkeit zum Austausch unter Anleitung von Trauerbegleitern. Folgetermine: 16. Februar und 16. März. Weitere Infos über das Trauertelefon 02129 3766998 oder per E-Mail an info@hospiz-haan.de.