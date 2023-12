Sexuelle Übergriffe Schauspielerin erstattet Anzeige gegen Gérard Depardieu

Depardieu äußerte sich im Oktober erstmals öffentlich zu den Vergewaltigungsvorwürfen. „Ich habe absolut niemals eine Frau missbraucht“, hieß es in einem offenen Brief. Der Klägerin Charlotte Arnould, die ihm vorwirft, sie 2018 zwei Mal in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben, hielt er entgegen, sich ihm aus freien Stücken hingegeben zu haben.