SPD-Umfrage in Leichlingen Lehrstellen und Jobs in Witzhelden

Die SPD in Witzhelden will jungen Menschen das örtliche Ausbildungsangebot bekannter machen. „Der Mangel an Auszubildenden und an Fachkräften ist in aller Munde. Gleichzeitig wissen die jungen Menschen in Witzhelden oftmals gar nicht, welche Möglichkeiten örtliche Firmen, Betriebe, Geschäfte in Bezug auf Ausbildung und/oder Arbeitsplätzen zu bieten haben“, erklärt Yvonne Göckemeyer, die Vorsitzende des Witzheldender SPD-Ortsvereins.