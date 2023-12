Bildungszentrum in Kleve So wird das Jahresprogramm der Wasserburg Rindern

„Durch die Zusammenarbeit kommen Angebote zustande, die in den einzelnen Diensten so nicht möglich wären“, sagt Renate Hirt, Vorsitzende des Vereins Ambulante Hospiz-Arbeit. „Die Angebote dienen der Enttabuisierung der Themen Sterben Tod und Trauer“ ergänzt Inge Kunz von Omega Bocholt. „Auf dem Weg in eine ,sorgende Gesellschaft‘ ist das gemeinsame Engagement des Bildungshauses und der Hospizdienste unverzichtbar“, erklärt Kunz. „Für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden des Malteser Hilfsdienst sind die Fachtagungen, Fortbildungen und Vorträge in der Idylle und Infrastruktur der Wasserburg die ‚Sternstunden‘ im Jahreslauf“, sagt Petra Bahr-Rüschkamp, Leiterin des Hospizdienstes der Malteser am Niederrhein.