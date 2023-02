Gegen die Sommerhitze in der Stadt Gartenwettbewerb für Leichlingen

Auf ihren Antrag hin haben daher die Mitglieder im Umweltausschuss einstimmig beschlossen, einen Wettbewerb auszuloben, durch den der schönste Vorgarten in Leichlingen prämiert werden soll. Für die drei Erstplatzierten soll es Preise geben. Welche, wollen die Politiker mit der Stadtverwaltung noch überlegen. Ebenso, welche Kriterien zugrunde gelegt werden sollen. „Schon jetzt sind Schottergärten in 90 Prozent der Bebauungspläne verboten“, sagt Yvonne Göckemeyer (SPD). Es hielten sich nur nicht alle an diese Vorgaben.