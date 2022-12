Hospiz in Erkrath „Der Tod ist ein Doppelpunkt“

Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – egal wie es ausgeht. Als Vaclav Havel diese Worte aufschrieb, mag es nicht der Tod gewesen sein, den der ehemalige tschechische Staatspräsident vor Augen hatte. Und dennoch können sie eine Antwort sein auf die Frage nach der Hoffnung am Lebensende kurz vor dem Tod. Gibt es die überhaupt noch, wenn die Lebenszeit schrumpft auf Monate, Wochen oder Tage? Braucht Hoffnung nicht eine Zukunft, in die hinein sie sich entfalten kann? „Nein, die braucht sie nicht“, weiß Carola Engel. Die Seelsorgerin im Hochdahler Franziskus-Hospiz sitzt beinahe täglich am Bett von Menschen, die diese Zukunft nicht mehr haben.