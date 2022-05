Runder Geburtstag in Leichlingen-Witzhelden : Die Kita Kuhle feiert Jubiläum

Jutta Nieland (l.) feiert mit Kollegen und natürlich den Kindern den runden Kita-Geburtstag in Kuhle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen-Witzhelden Wegen Corona wurde die Feier zum 50. Geburtstag um ein Jahr verschoben. Am Samstag lockt unter anderem ein Mitmachkonzert für Kinder.

Am 1. Oktober 1971 eröffnete die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Weltersbach auf Wunsch der kommunalen Gemeinde Witzhelden einen Kindergarten im Ortsteil Kuhle. Auch heute noch ist es der christliche Charakter, der die Einrichtung so besonders macht, sagt Kita-Leiterin Jutta Nieland. „Einmal die Woche haben wir Kinderkirche, mehrmals im Jahr einen Familiengottesdienst.“ Am Wochenende feiern Kindergarten, Trägerverein und Kirchengemeinde das 50-jährige Bestehen der Kita. Wegen Corona ein Jahr später. Dafür dann aber gleich an drei Tagen.

105 Mädchen und Jungen ab dem zweiten Lebensjahr werden am Kuhlenweg 31 in fünf Gruppen betreut. Eine davon als Waldgruppe, die in einem Bauwagen auf der Wiese gleich gegenüber beheimatet ist. Von allem abgeschottet seien die 17 Kinder der Gruppe dort aber nicht. „Weil die Wiese allen offensteht, kennen sich die Kinder untereinander“, berichtet Nieland. Zudem werde die Waldgruppe von dem Hauptgebäude aus mit Essen und Wasser versorgt.

Info Die Kita wurde mehrmals umgebaut und erweitert Geschichte 1971 wurde der Kindergarten eröffnet. 1986, 1991 und 2009 erfolgten räumliche Veränderungen, im Zuge derer jeweils eine weitere Gruppe hinzukam, 2018 dann noch die Waldgruppe. Feier Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Mai, wird gefeiert: am Freitag mit geladenen Gästen, am Samstag und Sonntag mit allen interessierten Familien.

29 Frauen und ein Mann, der im Zuge von Corona als Alltagshelfer eingestellt wurde, kümmern sich um die Mädchen und Jungen. Die kommen nicht nur aus Kuhle und Witzhelden, sondern auch aus Leichlingen. „Wegen unseres Konzeptes nehmen Eltern auch längere Fahrtzeiten in Kauf.“ Zu dem gehört das gruppenbezogene Arbeiten mit festen Bezugserzieherinnen. „Wir sind keine offene Kita“, sagt Nieland, die die Einrichtung seit siebeneinhalb Jahren leitet. Jeden Tag gebe es für die Kinder ein frisch gekochtes Mittagessen. Das Familienzentrum biete darüber hinaus viele Angebote für Klein und Groß an.

Vor 51 Jahren waren die Vorschulkinder in die Räume der ehemaligen Volksschule am Kuhlenweg (heute Martin-Buber-Schule) gezogen. Als die Stadt Leichlingen 1977 jedoch Eigenbedarf anmeldete, baute die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Kuhlenweg ein Kindergartengebäude, das im Sommer 1978 bezogen und in den Folgejahren des Öfteren umgebaut wurde. 1986 übernahm die neugegründete Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Leichlingen-Kuhle die Trägerschaft für den Kindergarten. Später gründete sich ein Verein, der bis heute die Trägerschaft innehat. Seit Juli 2008 ist die Einrichtung zertifiziertes Familienzentrum NRW und trägt den Namen „Familienzentrum Schatzkiste“.

Leiterin Jutta Nieland freut sich nun auf die Feier am Wochenende. Für Freitag, 20. Mai, lädt der Trägerverein namens Evangelisch-Freikirchliche Kindertagesstätte Kuhle zu einem Empfang mit geladenen Gästen, darunter Vertreter der Stadtverwaltung, der umliegenden Kirchengemeinden und Kooperationspartner. Anschließend sind ab 14.30 Uhr alle ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitenden zu Kaffee und Kuchen eingeladen.