Autoaufbruch in Leichlingen : Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Die Täter hatten laut Polizei die Heckklappe des Wagens aufgebrochen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Eine böse Überraschung musste ein Handwerker am Donnerstagmorgen in Witzhelden machen. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor sein Firmenauto aufgebrochen und aus dem Laderaum des Fiat Ducato Werkzeug und Bohrmaschinen mit einem Gesamtwert im „oberen dreistelligen Bereich“ gestohlen, so die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken