Grundschule Uferstraße : Rektorin stellt sich bei Sponsorenlauf vor

Sabine Michel, (fast) neue Schulleiterin der Grundschule Uferstraße, und die Kinder der Giraffenklasse stehen in den Startlöchern für den Sponsorenlauf. Foto: Ina Bodenröder

Leichlingen Richtig neu ist Sabine Michel (59) nicht an der Grundschule Uferstraße. Doch weil sie kurz vor der Corona-Pandemie an die Schule kam, kennen viele sie noch nicht gut. Mit dem ersten Sponsorenlauf nach fünf Jahren wird sich das am Freitag ändern.