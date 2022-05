“Star Trek“ : Raumschiff Enterprise feiert 50. Geburtstag in Deutschland

Mr. Spock (l., gespielt von Zachary Quinto) und Captain Kirk (Chris Pine) an Bord der „Enterprise“ in „Star Trek Into Darkness“. Foto: AP/Zade Rosenthal

Düsseldorf Captain Kirk und Mr. Spock aus „Star Trek“ sind nahezu jedem ein Begriff. Kein Wunder, denn das Raumschiff der beiden und ihrer Crew, die „Enterprise“, wird 50! Was das Franchise so erfolgreich macht.

Am Samstag, dem 27. Mai 1972, um 17.45 Uhr war es endlich in Deutschland so weit: Sechs Jahre nach dem Sendestart in den USA flimmerte im ZDF „Raumschiff Enterprise“ („Star Trek“) über die Fernsehmattscheiben. Die Abenteuer um den wagemutigen Captain Kirk und den nüchternen Vulkanier Mr. Spock wurden schnell Kult.