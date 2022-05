Verkehr in Leichlingen/Witzhelden : Neue Baustellen auf Hauptstraße und Kirchstraße

Das neue Gemeindehaus in Witzhelden beim Richtfest. Mittlerweile sind die Bauarbeiten weiter: Es soll jetzt an den Kanal angeschlossen werden. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Leichlingen/Witzhelden Das neue evangelische Gemeindehaus in Witzhelden muss an den Kanal angeschlossen werden. Von Montag, 16. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, wird deshalb laut Stadtverwaltung eine Baustelle auf der Hauptstraße eingerichtet.

Eine weitere Baustelle wird nach Auskunft der Stadt von Dienstag, 17. Mai, bis Dienstag, 28. Juni, auf der Kirchstraße/Zinkskurve eingerichtet. „Auf der Kirchstraße in Höhe der Hausnummern 40 bis 55 (von Am Kloster bis Zinkskurve) werden die Versorgungsleitungen in 13 Bauabschnitten auf 35 Metern erneuert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch hier werde der Verkehr einspurig durch eine Ampel geführt. Die Arbeiten sollen bis zum 28. Juni 2022 abgeschlossen sein.