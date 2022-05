Dieses Wochenende in Leichlingen : 40 Händler bei Frühlingsfest im Brückerfeld

Blütenpracht wie bei vergangenen Festen soll an diesem Wochenende in der City zu sehen sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Es soll ein Fest für die ganze Familie werden. Parallel dazu haben am Sonntag 25 Geschäfte in Leichlingen geöffnet und locken in die Innenstadt.

Am Wochenende herrscht reges Treiben in der Leichlinger Innenstadt: Am 14. und 15. Mai wird das Frühlingsfest im Brückerfeld gefeiert, das erste große Stadtfest seit Pandemiebeginn. „Es wird schön, wie früher“, verspricht Veranstalter Georg Ott. Vergangenes Wochenende hatte er bereits in Hilden ein Stadtfest organisiert, zu dem ihm zufolge über 100.000 Besuchern kamen. So viele erwartet er in Leichlingen aber nicht.

Dennoch werde das Frühlingsfest für jeden etwas bereithalten. „Für Kinder gibt es ein Karussell, eine Eisenbahn und einen Bungeejumper“, kündigt Ott an. „Es gibt Leckeres zu essen, zum Beispiel Reibekuchen, Gegrilltes, Spiralkartoffeln und – ganz neu – österreichischer Strietzelkuchen.“ Blumenhändler (vier am Samstag, fünf am Sonntag) bieten Pflanzen an. „Insgesamt werden es etwa 40 Aussteller aus Leichlingen und der Region, aber auch von weiter weg sein.“

Der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen organisiert zudem einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr werden 25 Geschäfte öffnen. „Cafés, Restaurants und sonstige kulinarische Angebote sorgen für einen perfekten Familientag“, ist der Wirtschaftsförderungsverein überzeugt. Laut Georg Ott hält der Verein zudem eine Blütenaktion für die Besucher bereit.

Das Frühlingsfest im Brückerfeld ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

