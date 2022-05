Mönchengladbach Sommer-Gastronomie : Das sind die schönsten Biergärten der Stadt

Biergarten 99B an der Kaiser-Friedrich-Halle: Ingo Wegerl, Margot von Contzen und Anette und Robert Schriefers (v.l.). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Saison ist eröffnet: Wo man in Mönchengladbach unter freiem Himmel ein kühles Getränk bekommt und was dazu sonst noch so angeboten wird.