Portrait zur Landtagswahl 2022 : „Sicherheit“ dominiert Reuls politische Agenda

Der Leichlinger Herbert Reul (CDU) bewirbt sich am 15. Mai bei den Bürgern im Rheinisch-Bergischen Kreis um ein Direktmandat für den Düsseldorfer Landtag. Aktuell gehört er der Landesregierung als Innenminister an. Foto: IMAGO/Revierfoto

Rhein-Berg Der Leichlinger Herbert Reul bewirbt sich als Kandidat der CDU um ein Mandat für den nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf.

Sieben Kandidaten aus dem Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II bewerben sich bei der Wahl am 15. Mai um einen Sitz im nordrhein-westfälischen Landtag. Unsere Redaktion hat sie zu ihren politischen Ambitionen und Zielen befragt.

Warum wollen Sie in den Landtag einziehen?

Seit 1975 wurde Herbert Reul in verschiedene Ämter gewählt: Mitglied im Leichlinger Stadtrat, Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtages und zuletzt Mitglied des Europäischen Parlaments. Seit 2017 ist Reul Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen.

Es mache ihm Freude, politische Anliegen umzusetzen, etwas zu bewegen, die Anliegen der Menschen voranzubringen, skizziert Herbert Reul, was ihn antreibt. „Daher haben mir gerade die letzten fünf Jahre gefallen, in denen ich gesehen habe, wie viel ich als Mitglied der Landesregierung für die Menschen in unserem Land erreichen kann. Das möchte ich gerne fortsetzen.“