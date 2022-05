Nach der Flutschaden-Sanierung : Wer übernimmt Café Kränzchen?

Leichlingen Das Fachwerkhaus wurde nach der Flut fast ein Jahr lang aufwändig saniert. Nun werden neue Mieter gesucht. Interessenten gibt es bereits einige.

Das Fachwerkhaus samt Terrasse an der Neukirchener Straße 68 – ehemaliges Café Kränzchen Rösterei – soll nach fast einem Jahr Flutschaden-Sanierung wieder vermietet werden. Aktuell streichen es Maler unter anderem noch von außen frisch an. In Immobilienportalen wird das Gebäude aus dem Baujahr 2001 als „alteingesessenes, erfolgreich eingeführtes Café in guter Lage“ für 900 Euro Kaltmiete angepriesen. Die Realität sieht zwar so aus, dass es ein Café dort schon vor der Flut nicht mehr gab und sowohl Haus als auch Interieur komplett renoviert werden mussten. Dennoch gibt es auch aus der Leichlinger Gastronomenszene bereits reges Interesse an dem schmucken Häuschen. „Es ist wirklich toll renoviert“, erzählt einer, der es sich in den vergangenen Tagen von innen angeschaut hat und nun darüber nachdenkt, wie es mit neuem Konzept weitergeführt werden könnte. Bis Juni 2021 verwirklichte dort Marion Rößler-Schäfer mit dem Café und eigener Rösterei ihren Traum. Vor einem Jahr aber ist sie nach Norddeutschland in die Nähe von Flensburg gezogen.