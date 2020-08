Stadtsparkasse Düsseldorf in der Corona-Krise : „Unser Kreditbuch ist robust“

Stadtsparkasse Düsseldorf in der Corona-Krise

Die Zentrale der Düsseldorfer Sparkasse an der Berliner Allee. Foto: Bußkamp, Thomas (tbu)

Monheim Vorstandsmitglied Uwe Baust von der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch in Monheim Filialen betreibt, zieht Corona-Bilanz – mit einem Plus von 164 Prozent bei Kreditzusagen für den Mittelstand.

Uwe Baust ist Mitglied des Vorstandes bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, die auch in Monheim Filialen betreibt, und verantwortlich für das Firmenkundengeschäft. Er zog eine Bilanz des ersten Halbjahres, das stark von Corona geprägt war.

Herr Baust, der Wirtschaft droht eine Pleitewelle, Kredite könnten in großer Zahl platzen, sogar Banken in Schieflage geraten. Wie bewerten Sie diese Lage?

Baust Ich gehe auch davon aus, dass die Zahlen der Insolvenzen steigen werden. Aber das wird keine Pleitewelle, die ins Unermessliche steigen wird, da die Branchen sehr unterschiedlich betroffen sind. Sorgen mache ich mir vor allem um die Veranstaltungsindustrie, die Dienstleister rund um Messen, Gastronomen, individuelle Einzelhändler und Kulturschaffende, sie alle sind für Düsseldorf sehr wichtig. Allerdings wachsen nach Insolvenzen neue Unternehmen nach. Zudem ist der Mittelstand ganz anders als noch zur letzten Finanzkrise mit guten Eigenkapitalquoten für die Krise gewappnet. Das gilt auch für die Banken. Das heißt, die prognostizierten Insolvenzzahlen sind nichts, was unsere Volkswirtschaft aushebeln wird. Im historischen Kontext haben wir zum Beispiel 2003 doppelt so hohe Insolvenzen wie noch im Jahr 2019 verkraftet.

Wie sieht die Stadtsparkasse den Insolvenzen entgegen? Ist sie nicht besonders betroffen, da sie klassischer Weise Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen vergibt?

Baust Wir haben im dritten Jahr in Folge ein zweistelliges Kreditwachstum erreicht und damit unsere Marktführerschaft klar untermauert. Der Gesamtertrag lag bei 42 Millionen Euro und damit wie in den beiden Vorjahren über Plan. Der Zinsüberschuss im Kreditgeschäft stieg gegen den Markttrend um 2,3 Prozent auf 28 Millionen Euro. Und das Provisionsergebnis blieb trotz coronabedingt rückläufigem Zahlungsverkehr stabil.

Baust Insgesamt haben wir im ersten Halbjahr neue Kredite in Höhe von 639 Millionen Euro zugesagt. Das sind gut zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch im durchschnittlichen Kreditbestand ging es, obwohl unsere Kunden aufgrund des Shutdowns deutlich weniger Investitionsdarlehen und kurzfristige Kontokorrentkredite zur Vorfinanzierung in Anspruch nahmen, ebenso um über zehn Prozent nach oben, auf rund fünf Milliarden Euro. Rechnen wir die gewerblichen Immobilienkunden, für die sich das Geschäft im zweiten Quartal beruhigte, heraus und konzentrieren uns auf die mittelständischen Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen 500.000 Euro bis 20 Millionen Euro, wird es noch interessanter. Da haben wir bei den Kreditzusagen einen Zuwachs um 164 Prozent erreicht. Diese Zahl liegt signifikant über dem Markt und belegt glasklar, dass wir in unserer Heimatregion Verantwortung übernommen haben.