Langenfeld : TK Maxx ist jetzt im Marktkarree

Langenfeld Im Ladenzentrum Marktkarree hat am Donnerstag die Bekleidungs-Kette TK Maxx eine Filiale eröffnet.

(mei) 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche sind über zwei Etagen verteilt, die innen mit einer Rolltreppe verbunden sind. Der Filialist wirbt damit, Mode bekannter internationaler Marken und Designerware mit bis zu 60 Prozent Preisnachlass anzubieten. Neben Mode für Frauen, Männer und Kinder gehören Taschen, Schuhe und Wohn-Accessoires zum Sortiment. Den zweigeschossigen Laden im Marktkarree hatte zuvor bis zum Frühjahr 2019 die Modekette New Yorker belegt. Täglich neue Lieferungen sollen die Kunden locken. Das gemischte Angebot ist nach Produktkategorien und Größen sortiert. Store-Manager ist Sven Blasek, nach dessen Angaben es in der Langenfelder Filiale „bis zu 35 neue Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen des Verkaufs gibt“