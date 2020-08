Langenfeld : Zwölf Sozialwohnungen geplant

Langenfeld Stadt verkauft Grundstück Kölner-/Robert-Koch-Straße an Investorengruppe.

(mei) Am Rande des Gewerbegebiets Reusrath Nord-West sollen zwölf Sozialwohnungen entstehen. Laut Rathaussprecher Andreas Voss ist dazu ein städtisches Grundstück an der Kölner-/Robert-Koch-Straße nahe der LVR-Klinik und A542 an eine Investorengruppe um das Bauunternehmen Ziska verkauft worden. Auf dem etwa 2600 Quadratmeter großen Grundstück sind je vier 4-, 2- und 1-Zimmer-Sozialwohnungen geplant. „Mit deren Bau soll im ersten Quartal 2021 begonnen werden. Der Baumbestand wird weitestgehend erhalten.“

Wie bereits berichtet, baut die Firma Ziska zurzeit bereits 18 Sozialwohnungen an der Opladener Straße Weitere 24 Sozialwohnungen der Paeschke GmbH am Leipziger Weg werden in Kürze bezugsfertig. Bürgermeister Frank Schneider betonte den Anspruch vieler Langenfelder nach bezahlbarem Wohnraum – „möglichst auch über die im Strategiekonzept Wohnen 2025 angestrebte Zielmarke von dauerhaft 1250 Wohnungen hinaus“. 90 weitere Sozialwohnungen sollten in Bebauungsplänen in den nächsten drei Jahren realisiert werden. Indes werden dem Vernehmen nach etwa 115 Langenfelder Sozialwohnungen bis 2025 aus der Bindung fallen.