Vor der Kommunalwahl : Kandidaten diskutierten im Bürgerhaus über lebenswerte Stadt

Monheim Auf dem Podium im Bürgerhaus Bürgerhaus saßen die Spitzenkandidaten für den am 13. September zu wählenden Stadtrat. Der KKV (Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung) hatte zur Debatte eingeladen.

Peto-Fraktionsvorsitzende Lisa Pientak, seit 2004 in der Partei aktiv, referierte die Leistungsbilanz des Peto-Teams und ihres Spitzenkandidaten Daniel Zimmermann während der vergangenen Legislaturperiode. Die 35-jährige Rechtsanwältin erklärte, dass sich die Stadt mit der Stärkung des Einkaufszentrums Holzweg keinesfalls auf dem Holzweg befinde, und dass sich, was die Zukunft des Rewe-Marktes an der Sandstraße anbetrifft, bereits eine Lösung abzeichne. Sie möchte die Klimaneutralität der Stadt bis 2035, mehr bezahlbaren Wohnraum, insbesondere durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft, mehr U3-Betreuung in Kindertagesstätten sowie eine intensivierte Digitalisierung der Schulen vorantreiben. Zuletzt hob Lisa Pientak nochmals die Gewerbesteuer-Strategie Monheims als besonderes Erfolgsmodell hervor.