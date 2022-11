Zoll am Flughafen Düsseldorf : Luxuswaren für über 30.000 Euro in Koffer entdeckt

Luxuswaren für über 30.000 Euro in Koffer entdeckt

Zoll am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Eigentlich wollte die aus Dubai eingereiste Frau den Zollbereich am Düsseldorfer Flughafen durch den grünen Ausgang verlassen. Doch zwei Zöllnerinnen wollten einen Blick in ihren Koffer werfen - und wurden fündig.

Luxuswaren im Wert von über 30.000 Euro fanden Zöllnerinnen am Düsseldorfer Flughafen bei einer Reisenden aus Dubai . Die 41-jährige Frau aus Meerbusch wollte den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als zwei Zöllnerinnen sie zur Kontrolle des Reisegepäcks baten.

„Die Zöllnerinnen leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung ein“, so Michael Walk, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf . Die Waren seien bis zum Abschluss des Verfahrens sichergestellt worden.

Erst Ende Oktober hatten Zöllner am Düsseldorfer Flughafen bei einer Familie Schmuck, Kleidung und Uhren im Wert von mehr als 170.000 Euro beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt damals mitteilte, war das Ehepaar aus Bonn mit seinen Kindern ebenfalls aus Dubai eingereist und am Flughafen von Zöllnern auf anmeldepflichtige Waren angesprochen worden. Sie hätten allerdings angegeben, nichts anzumelden zu haben, da sie alle Regelungen diesbezüglich kennen würden, hieß es in der Mitteilung.