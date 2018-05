LVR-Klinik wird ausgezeichnet

Langenfeld Für ihre kreative und gelungene Form, via Anzeige Nachwuchs zu werben, ist die LVR-Klinik Langenfeld jetzt in Hannover ausgezeichnet worden. Im Rahmen des Kongresses Klinik Management Personal erhielt sie einen Big Award, der in fünf Kategorien verliehen wird. Bereits zum zehnten Mal prämierte der Deutsche Ärzteverlag die besten Stellenanzeigen aus dem Deutschen Ärzteblatt des vergangenen Jahres. Die Klinik Langenfeld des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) hat in zwei Kategorien überzeugt und sich gegen 70 weitere Einreichungen durchgesetzt. Sie wurde für die beste Nachwuchsstellenanzeige und den besten Stellenanzeigentext ausgezeichnet. In der Kategorie kreativste Stellenanzeige reichte es für Platz drei.

www.klinik-langenfeld.lvr.de

(RP)