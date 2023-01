Einsatz in Bedburg-Hau Unfall mit Quecksilber in der LVR-Klinik

Erneut musste die Freiweillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem Chemieeinsatz ausrücken: Mit dem Einsatzstichwort „Gefahrgutaustritt" wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve am Mittwoch, 4. Januar, um 16.08 Uhr in ein Handwerkergebäude der LVR Klinik Bedburg-Hau alarmiert. Während Aufräumarbeiten auf dem Dachboden waren Mitarbeiter auf zwei unbekannte ältere Behältnisse mit einem Schraubverschluss gestoßen, die durch einen der Mitarbeiter geöffnet wurden. Dabei trat eine nicht genau definierbare Menge an Quecksilber aus.