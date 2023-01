Nach Flucht in Bedburg-Hau Aus LVR-Klinik geflohener Straftäter wurde in den Niederlanden festgenommen

Der im November aus der LVR-Klinik entlaufene Straftäter wurde jetzt in den Niederlanden in Grenznähe zu Vreden festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Er befindet sich in den Niederlanden in Haft. Der Mann war seit 2021 im Maßregelvollzug der LVR-Klinik wegen Drogenabhängigkeit untergebracht und befand sich zum Zeitpunkt der Flucht schon in einer Lockerungsstufe. Deshalb gab es den begleiteten Ausgang, den der Mann zur Flucht nutzte. Der Patient habe sich stets zugänglich, protherapeutisch und kooperativ gezeigt und zum Zeitpunkt der Fluchtsituation sei man nicht von einer akuten Fremdgefährdung ausgegangen, erklärte damals LVR-Sprecherin Natalie Bußenius. Bei der eigentlichen Flucht habe der Straftäter auch keine Gewalt angewandt. Danach verlor sich erst einmal die Spur des Mannes, bis er wenig später im benachbarten Kreis Borken zuschlug und dort ein Auto raubte. Er hatte dazu den Fahrer des Wagens gebeten, ihn zu einem Autohaus zu bringen. Dort angekommen, zog der Täter ein Cuttermesser, hielt es dem Autofahrer gegen das Bein und zwang den Mann, ihn nach Ahaus-Alstätte zu fahren. In der Bauerschaft Beßlinghook forderte der Straftäter sein Opfer auf, zu einem Waldstück zu fahren. Dort zwang er ihn, aus dem Auto zu steigen und flüchtete dann mit dem Wagen.