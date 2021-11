Volleyball, Frauen-Regionalliga : SGL plant für die Abstiegsrunde

Langenfeld Für die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld bleibt die Lage trotz des ersten Saisonsieges weiter angespannt. Trainer Michael Wernitz hat kaum noch Hoffnung, die Abstiegsrunde zu vermeiden.

Die Teamstimmung ist inzwischen etwas verbessert, weil die SGL am vergangenen Doppelspieltag ihren ersten Saisonsieg feiern durfte. Das 3:1 beim VV Humann Essen war ein Schritt in die richtige Richtung, denn die Langenfelderinnen kämpften diesmal mit Leidenschaft um jeden einzelnen Ball. „Die Mädels waren sehr selbstbewusst und willensstark“, lobt der Coach. Nach zuletzt schwächeren Partien fanden routinierte Akteurinnen wie die Zuspielerin Monika Litwin wieder zu alter Stärke zurück. Insbesondere die Aufschläge stellten die Essenerinnen immer wieder vor unlösbare Rätsel.

Nach der Hinrunde belegt Langenfeld mit nur drei Punkten in der sieben Teams umfassenden Gruppe A den letzten Platz. Die jeweils letzten vier Mannschaften der Gruppen A und B werden in einer Abstiegsrunde die vier Absteiger ausspielen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir den Dritten Freier Grund noch in unserer Gruppe einholen. Er hat sieben Punkte mehr als wir“, stellt der Coach fest. Wenn die SGL in der Abstiegsrunde antreten sollte, werden die bereits ausgetragenen Hin- und Rückspiele mit den anderen Abstiegskandidaten aus der Gruppe A erneut gewertet. Beispiel: In der Hinrunde hat die SGL bereits gegen den aktuellen Vorletzten SV Wachtberg mit 1:3 verloren. Dieses Ergebnis würde für eine Abstiegsrunde übernommen werden. Die SGL tritt dann nur noch gegen die Abstiegskandidaten der Gruppe B an.