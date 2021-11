Volleyball, Frauen-Regionalliga : SGL setzt ein Zeichen im Abstiegskampf

Langenfeld In der Volleyball-Regionalliga haben die Frauen der SG Langenfeld dem Überraschungserfolg beim Dritten VV Humann Essen am Doppelspieltag eine Heimniederlage gegen den Zweiten Eintracht Geldern folgen lassen.

Die Hinrunde hätte kaum schlechter laufen können. In vier Anläufen auf den ersten Saisonsieg mussten sich die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) vier Mal geschlagen geben, doch nun gelang dem Team von Trainer Michael Wernitz ausgerechnet beim Spitzenteam VV Humann Essen der erste Erfolg – 3:1 (26:24, 25:20, 25:18, 25:23). „Der Knoten ist noch nicht geplatzt, aber wir sind auf einem guten Weg. Es ist uns ein Felsbrocken von den Schultern gefallen“, sagte Wernitz. Trotzdem schloss Langenfeld den Doppelspieltag mit einer anschließenden 1:3 (21:25, 14:25, 25:19, 20:25)-Niederlage gegen den VC Eintracht Geldern ab.

Anschließend hätte Langenfeld im dritten Abschnitt die Entscheidung herbeiführen können, doch es streuten sich wieder viele Fehler ein. Insbesondere in der Annahme offenbarte das Team einige Schwächen (12:14, 18:25). Nach der emotionalen Ansprache ihrer Spielführerin Diana Kiss fanden die Gäste im vierten Satz wieder in die Spur, in dem erneut die Aufschläge von Litwin den Unterschied machten (16:16, 25:23). Wernitz war zufrieden: „Das Team hat unbedingten Siegeswillen gezeigt. Vor allem Monika Litwin verdient für ihre Leistung ein dickes Lob.“