Fußball, Bezirksliga : SFB-Reserve stoppt ihren Negativlauf im Nachholspiel

Maurice Nawrath hinten) erzielte das frühe 1:0 der SFB-Reserve. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga setzen sich die Baumberger 3:0 gegen Wersten durch. Der HSV Langenfeld ist Samstag im Einsatz.

Durch einen Erfolg im zweiten von drei Nachholspielen haben die SF Baumberg II am Mittwoch ihre Talfahrt in der Fußball-Bezirksliga gestoppt. Im vierten Spiel nach der Corona-Zwangspause gab es nach drei Niederlagen am Stück für die Mannschaft von Spielertrainer Sven Steinfort den ersten Sieg. Vor heimischer Kulisse bezwang sie im Kampf um den Klassenerhalt Wersten 04 mit 3:0 (1:0). Steinfort bezeichnete das Duell mit dem direkten Konkurrenten als „Sechs-Punkte-Spiel“ und betonte: „Es war ein Arbeitssieg – und nicht das schönste Fußballspiel.“ Wie schon häufiger verlor seine Elf oft den Ball, setzte sich in den Zweikämpfen nicht gut durch und überließ Wersten die Kontrolle. Das konnte daraus zwar kein Kapital schlagen, Steinfort bekräftigte aber: „Ich würde mir wünschen, dass wir kompakter stehen.“

Sein Team war durch Maurice Nawrath in Führung gegangen, der einen schlechten Rückpass des Gegners erlief und am Torwart vorbeibrachte (5.). „Dass wir so früh in Führung gegangen sind, war wichtig“, sagte Steinfort, „Sicherheit hat uns das aber trotzdem nicht gegeben.“ Ein Eigentor zum 2:0 (55.) half den Baumbergern endgültig auf die Siegerstraße, Jean Michele Janßen sorgte für den Schlusspunkt (85.). Steinfort hofft für die nächsten Aufgaben auf steigendes Selbstbewusstsein.

SFB: Bunk – Credo (59. Klatt), Hesse (57. Kotlorz), Kiwitt, Kizilarslan, Nawrath, Pitsch (82. Özyürt), Scharpel, Tchouangue, Janßen, Wieczorek (38. Kumukov).