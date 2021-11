Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve gewinnt knapp

Langenfeld Gegen Cronenberg verkraften die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II auch eine frühe Rote Karte gegen Kreisläufer Jacob Schmitz. Die Linie der Schiedsrichter war wild, aber am Ende gibt es den sechsten Sieg im achten Spiel.

Die zweite Mannschaft der SG Langenfeld (SGL) bleibt in der Verbandsliga auf Aufstiegskurs. Am Samstagnachmittag gab es für die Handballer von Trainer Thorsten Scholl beim 25:24 (12:9) gegen die Cronenberger TG den sechsten Sieg im insgesamt achten Saisonspiel. Ein verdienter Erfolg, der aber erst mit einigem Hängen und Würgen zustandekam. „Klar, normalerweise musst du dieses Spiel deutlich gewinnen“, gab Scholl zu. Denn seine Mannschaft war den Gästen in allen Belangen überlegen, tat sich aber unnötig schwer und gab einen zwischenzeitlichen Vorsprung von fünf Treffern aus der Hand. „Da musst du das Ding eigentlich nach Hause bringen“, klagte Scholl, der auch mit diversen vergebenen Torchancen nicht zufrieden war.